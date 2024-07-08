Tire FK’da imza şov devam ediyor

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Tire 2021 FK'da transfer hamleleri arka arkaya geliyor. Hafta içinde, Yasin Elmas, Efe Çakmak, Mehmet Tosun, Said Can Açıkalın ve Samet Önger sözleşme imzalayan İzmir ekibi son olarak geçen sezon Kelkit Hürriyetspor'da forma giyen kanat oyuncusu 24 yaşındaki Mertkan Cengiz, Akhisarspor'dan sağbek Semih Görer ve Kırıkkalegücü'nden savunma oyuncusu Bekir Mustafa Meral'i renklerine bağladı. Başkan Hüma Yüksel, teknik ekibin raporu doğrultusunda transferlere devam edeceklerini belirterek, "Transferlerimizi mümkün olduğu kadar hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.