Beşiktaş stoperini buldu

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transferde hızlı hareket eden Beşiktaş, savunma hattına ikinci transfer için gizli bir operasyon yürüttü. Hasan Arat yönetiminin, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Tesisleri gezip yöneticilerle görüştükten sonra Almanya'ya geri dönen 1.93'lük savunmacının transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. 26 yaşındaki stoperin yurt dışı kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

SEYAHATTEN MEMNUN KALDI

Uduokhai'nin İstanbul seyahatinden çok memnun kaldığı ve Nevzat Demir Tesisleri'ni beğendiği belirtildi. Tesislerde Giovanni van Bronckhorst ve ekibiyle de görüşen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübü Augsburg'a iletti. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor. Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Uduokhai 2 gol atarken 1 de kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.