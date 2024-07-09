En büyük patlamayı Arda yaptı

A Milli Futbol Takımının genç yıldızlarından Arda Güler, performansıyla EURO 2024'e damga vurdu. Real Madrid forması giyen milli yıldız, turnuvayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. İspanya'nın en ünlü haber kanallarından Relovo, Avrupa Şampiyonası boyunca da birçok rekora imza atan Arda için, "Ne Bellingham, ne Mbappe! EURO 2024'de en büyük patlamayı Arda Güler yaptı" ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL FARKLI OLACAK

REAL Madrid'in süper starlarıyla kıyaslama yapılan haberin detayında, "Ne Kylian Mbappe, ne de Jude Bellingham... Arda Güler, Avrupa Kupası'nın en çok izlenen ve en popüler ismi oldu. Almanya'daki bu başarı, Madrid'de aylarca sıkıntı çektiği zor bir sezonun ardından Türk futbolcu için bir onay oldu. Gelecek yıl onun için çok farklı olacak" denildi. Haber sosyal medyada da sıkça paylaşılırken, özellikle Real Madrid taraftarlarının Arda için övgü dolu cümleler kurdukları görüldü.