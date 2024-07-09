Fenerbahçe’de geri sayım

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'den olumlu yanıt aldı. Alınan bilgiye göre, Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi. Al Ahli'nin izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşen Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı lacivertli takıma "evet" yanıtını verdi. Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Allan Saint-Maximin yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlık yapılıyor. Yönetimin bu transferi hızla bitirerek nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğu belirtildi.

SERDAR GİTTİ, KENT SIRADA

Öte yandan Fenerbahçe'nin defans oyuncularından Serdar Aziz kulüpten ayrıldı. Yapılan açıklamada Serdar'ın Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığı duyuruldu. Bu arada, İngiliz basını da Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve İngiltere'ye döneceğini yazdı. Yıldız oyuncunun Ipswich Town'a yakın olduğu ifade edildi.