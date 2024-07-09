Rıza Kayaalp’a olimpiyat şoku

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edemeyecek. Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Kayaalp, resmen milli takımımızın olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Rıza Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır güreşecek. Kayaalp, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığı için men cezası aldığını belirtmişti.

Kayaalp, açıklamasında "Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" demişti.