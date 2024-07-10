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Haberler Spor Altekma’da Guti uzattı

Altekma’da Guti uzattı

İzmir ekibi şampiyonlukta pay sahibi olan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez ile yeniden anlaştı.

HABER MERKEZİ
Altekma’da Guti uzattı

EFELER Ligi ekibi Altekma geçen sezon kadrosunda yer alan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez (Guti) ile yeniden anlaştı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

27 yaşında 1.99 boyundaki oyuncu geçen sezon Efeler Ligi'ne yükselme müsabakalarının oynandığı Konya'daki Niksar Belediye maçının 4. setinde ayak bileği çıkmış ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak oyuna devam etmiş ve maçın 3-2 kazanılmasında etkin rol oynamıştı. Küba Milli Takımı'nda da görev yapan 3.63 smaç ve 3.55 blok yüksekliğine sahip Guti yeni sezonda da Altekma'nın en önemli kozlarından biri olacak.

Guti'nin İzmir'i ve kulübü çok sevdiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Guti çok sıcakkanlı, çalışmayı seven, takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kuran bir oyuncu. Geçen sezon takıma kattıkları, fedakarlığı gerçekten çok değerliydi. O'nunla yeniden çalışacak olmaktan mutluyuz. Kendisine sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

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