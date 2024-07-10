KSK’den çifte hamle

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu sil baştan değiştiren Karşıyaka dış transferde tekrar atağa geçmenin planlarını yapıyor.

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR

GEÇEN sezonki kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yol ayrımına giden yeşil-kırmızılıların, geçen sezonu 1461 Trabzon FK'da tamamlayan tecrübeli kanat oyuncusu İlhan Depe ve Iğdır FK'dan orta saha Bekir Can Kara'nın peşine düştüğü ifade edildi. Geçen sezonun ilk yarısını Bucaspor 1928'de tamamlayan ve ardından Karadeniz ekibine transfer olan İlhan bu süreçte 23 maçta 9 gole imza attı. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Iğdır ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geride kalan sezonda takımıyla 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 26 yaşındaki Bekir Can ise ilk yarıda Van Spor FK'da, ikinci devrede ise Iğdır ekibinde görev yaptı. Deneyimli futbolcu, toplamda 32 maça çıkıp rakip ağları 5 kez havalandırdı.