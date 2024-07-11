Büyükekşi yeniden aday

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek TFF başkanlığı seçimlerinde yeniden aday oldu. Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmazken resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.

SÜPER KUPA AĞUSTOS'TA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planladığı öğrenildi. Kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Ancak bununla ilgili tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek. Stat seçenekleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı ve Samsun 19 Mayıs Stadı öne çıkıyor