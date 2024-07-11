Denizli’de Ümit Ülkü fırtınası esti

DENİZLİ'DE yapılan Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda Ümit Ülkü fırtınası esti. İzmir Yeşilay Spor Kulübü adına mücadele eden Ülkü, 4 farklı branşta Türkiye Şampiyonu oldu. İzmirli başarılı sporcu Ümit Ülkü, rekorlarla geçen motor sporları kariyerine ek olarak atletizmde de başarılarını sürdürüyor. Şampiyonanın ilk gününde M50 Kategori Gülle Atma ve Ağırlık Atma'da mücadele eden Ülkü, iki müsabakada da mutlu sona ulaştı.

Turnuvanın son gününde Disk Atma ve Çekiç Atma'da mücadele eden Ümit Ülkü, turnuvayı toplamda 4 altın madalya ile tamamladı. Ülkü, "Yeşilay'ımızı her alanda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda bağımlılıklara karşı mücadelemizi spor sahalarına da taşıyarak en iyi başarılarla insanları sağlıklı sportif bir yaşama teşvik ediyoruz" dedi.