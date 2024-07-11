Efeler’in yeni ismi Didim Altınkum

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da çok sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda bir süredir gündemde olan isim değişikliği konusu netlik kazandı. Aydın temsilcisinde kulübü devralan ve aynı zamanda 10 Numara Sportif Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Mahmut Gözüaçık flaş bir gelişmeye imza attı. Bu kapsamda, Efeler'in daha önce Didim Altınkumspor adıyla yoluna devam edeceği ve TFF'ye resmi başvuruların yapıldığı haberleri karşılık buldu. Yaşanan sıcak gelişme sonrası Efeler 09 SFK'nın yeni adı Didim Altınkum SK oldu.

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK

ALTINKUMSPOR Kurucu Başkanı Ömür Makasçıoğlu ve kulüp başkanı Özgür Makasçıoğlu ortaklığıyla, profesyonel ligde ilk kez bir Didim takımı yer alacak. Ana sponsorun 10 Numara Sportif olacağı yapılanmanın detayları ise, önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacak. Öte yandan, Didim Altınkum SK'nın 16 Temmuz'da Kartepe'de kampa gireceği ve kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağı öğrenildi.