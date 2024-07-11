Göztepe ve Bodrum FK maçları ne zaman? İşte Süper Lig’in 2024-2025 fikstürü

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU!
EMS Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor (BAY)
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU!
5. HAFTA: TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
6. HAFTA: FENERBAHÇE - GALATASARAY
10. HAFTA: GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
11. HAFTA: TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
15. HAFTA: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
16. HAFTA: GALATASARAY - TRABZONSPOR