Göztepe ve Bodrum FK maçları ne zaman? İşte Süper Lig’in 2024-2025 fikstürü

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU!

EMS Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Atakaş Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor (BAY)

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU!

5. HAFTA: TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

6. HAFTA: FENERBAHÇE - GALATASARAY

10. HAFTA: GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

11. HAFTA: TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

15. HAFTA: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

16. HAFTA: GALATASARAY - TRABZONSPOR