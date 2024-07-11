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Haberler Spor Göztepe ve Bodrum'un yer alacağı Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

Göztepe ve Bodrum'un yer alacağı Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

HABER MERKEZİ
Göztepe ve Bodrum’un yer alacağı Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

TRENDYOL Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekiminin Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

Bu sezon Ege kulüpleri Göztepe ve Bodrum FK'nın da yer alacağı fikstür çekimi saat 14.00'te başlayacak. Süper Lig'de yeni sezon 9-10- 11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21- 22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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