Kayaalp: Hukuk mücadelem başladı

YASAKLI madde kullandığının tespit edilmesinin ardından olimpiyat kadrosundan çıkarılan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kayaalp, "Tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım" derken, "Şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği yetkilileri tarafından müsabakalara katılmam askıya alındı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" dedi.