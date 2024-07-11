  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğlaspor’dan orta saha hamlesi

Muğlaspor’dan orta saha hamlesi

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’dan orta saha hamlesi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha oyuncusu Emre Akbulut'u renklerine bağladığını açıkladı. Geride bıraktığımız sezonda İzmir temsilcisinde 28 karşılaşmaya çıkan Emre Akbulut 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine Aydınspor 1923'te başladı. Genç futbolcu Etimesgut Bld, İskenderun, Aydın Yıldız, Kuşadası, Darıca G.Birliği, Efeler 09 ve Bornova 1877 takımlarında forma giydi. TFF 3. Lig'de 87, BAL'da 29 ve Türkiye Kupası'nda 7 maça çıkan Emre toplamda 9 gol kaydetti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA