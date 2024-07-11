Muğlaspor’dan orta saha hamlesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha oyuncusu Emre Akbulut'u renklerine bağladığını açıkladı. Geride bıraktığımız sezonda İzmir temsilcisinde 28 karşılaşmaya çıkan Emre Akbulut 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine Aydınspor 1923'te başladı. Genç futbolcu Etimesgut Bld, İskenderun, Aydın Yıldız, Kuşadası, Darıca G.Birliği, Efeler 09 ve Bornova 1877 takımlarında forma giydi. TFF 3. Lig'de 87, BAL'da 29 ve Türkiye Kupası'nda 7 maça çıkan Emre toplamda 9 gol kaydetti.