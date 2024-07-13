İzmir’in ’parla’yan yıldızı

İzmirli Widsurf sporcusu Parla Kabasakal, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Sporcusu Parla, Fransa'da gerçekleşen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda U15 Kızlar Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, U17 Kızlar Kategorisinde Avrupa Üçüncüsü oldu. Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun yarıştığı şampiyonaya Milli Takım'da yer alan 6 sporcusu ile katılan EMR Windsurf Sailing Club yine tarih yazdı. Kulüp sporcusu Parla Kabasakal U15 Kızlar Kategorisi'nde "Avrupa Şampiyonu" olarak İzmir'i gururlandırdı. Ancak İzmir'in Parla'sı bunanla da yetinmedi, zorlu geçen U17 kategorisinde de Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Parla'nın bu başarısı aynı zamanda yeni bir rekoru da getirdi. Çünkü bugüne kadar U15'de şampiyon olan sporcuların U17'de elde ettiği en iyi derece 8.cilik olurken İzmir'in Parla'sı, kürsüye çıkarak madalyanın sahibi oldu.

'BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI'

Milli Sporcu, "Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. EMR Windsurf Sailing Club Başkanı Kadri Özkan da, "Türkiye denizde daha çok parlamaya devam edecek. Sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. Şampiyon Avcısı olarak anılan kulüp antrenörü Emirşah Polat ise, "Sporcularımız Türkiye'de ve dünyada elde ettikleri bu büyük başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. Yeni başarılara koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.