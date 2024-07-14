Fener’de aday bolluğu

Süper Lig'de 10 yılı aşkın şampiyonluk hasretine Jose Mourinho önderliğinde son vermek isteyen Fenerbahçe, işi sıkı tutuyor. Avrupa'da yıldız avına çıkan sarı-lacivertliler, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin son kararını beklerken alternatif planlarını da belirledi. Mourinho'nun fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir forvet istemesi üzerine listenin başına Almanya milli takımında da forma giyen Dortmund'un golcüsü Nicklas Füllkrug yazıldı. Dortmund'un satış listesine koyduğu 31 yaşındaki futbolcu için temaslar hafta sonu başlayacak. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Füllkrug için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro civarında bir teklif ileteceği öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLLERİ

Listedeki isimlerden bir diğeri Armando Broja. Chelsea forması giyen Arnavut yıldız, geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiralanmıştı. F.Bahçe'nin önceliğinin satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi. Kanarya'nın listesinde Everton'dan Beto da var. Geçen sezon 5 gol atan ve beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki oyuncu için de sarı-lacivertlilerin kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.

MERİH İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Savunmaya Çağlar Söyüncü'nün ardından bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Merih Demiral için atağa kalkıyor. Sarılacivertli ekibin eski oyuncusu, bir süredir forma giydiği Suudi Arabistan'tan ayrılmayı düşünüyordu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Al-Ahli'den Fenerbahçe ile görüşmek için izin aldığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.