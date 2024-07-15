Balıkesirspor’da üç imza birden

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızıbeyazlılar, iç transferde sözleşmeleri sona eren üç oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladı. Bal-Kes yönetimi, Asım Hamzaçebi, Yasin Yiğit Berber ve Yigithan Kır ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'da daha bir yıl daha kontratı devam eden Mehmet Aslan ve Cuma Ali Üzüm ise takımdan ayrıldı. Yönetim, kontratı biten diğer 10 oyuncu ile teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızıbeyazlı ekipte hedef, 3. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak yeniden üst liglere dönmek.