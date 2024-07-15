KSK’den stoper atağı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka savunmaya yapacağı takviye için kolları sıvadı. İzmir temsilcisinin son olarak 24Erzincanspor'da forma giyen 35 yaşındaki stoper Gençer Cansev'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Takımın başına deneyimli çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay'ı geçiren, kadrosunda yer alan Barış, Bilal, Adnan Emir, Emre Keleşoğlu, Erdem Gökçe, Erdinç, Fatih Taşdelen, Haydar, Mehmet ve Şeref'le vedalaşan yeşil-kırmızılıların Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Metin Peker ve Abdülkadir Öksüz'ün ardından Gençer'le gücüne güç katmak istediği belirtildi.

İZMİR'DE DE TOP KOŞTURDU

Kariyerine Küçükköyspor'da başlayan Gençer, Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir ve Ankaragücü'nün yanı sıra İzmir'de üç ekipte forma giydi. Deneyimli savunmacı 2015- 16 ve 2016-17 sezonlarında Göztepe; 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Altay ve son olarak 2022-2023'te Menemen FK'da top koşturdu. Gençer geçen sezon ise 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'da 38 karşılaşmada görev yaptı, rakip ağları 4 kez sarsarken takımıyla Play-Off oynama başarısı gösterdi.

SEFA İÇİN İKNA TURLARI SÜRÜYOR

KARŞIYAKA, son olarak Esenler Erokspor forması giyen orta saha Sefa Narin için de çalışmalarını hızlandırdı. Erokspor'la 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve birçok talibi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun henüz net kararını vermediği kaydedilirken, Kaf-Kaf'ın ikna turlarını sürdürdüğü ifade edildi. Karşıyakalı kurmayların Sefa transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Kocaelispor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan deneyimli futbolcu, Serik Belediyespor, Bayburt Özel İdare, 24Erzincanspor ve Erokspor formalarını terletti.