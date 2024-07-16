Amerika için büyük tehlike

Önceki gece Arjantin ve Kolombiya arasında oynanan Copa America Finali öncesi yaşanan olaylar ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, ABD için yeni bir tehlikeyi doğurdu. Final öncesi biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı.

FIFA'YA DEĞİŞİKLİK BASKISI

Yaşanan kaos sonrasında FIFA'dan güvenlik problemleri nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı ABD'den alması isteniyor. Pek çok kurum ve kuruluş ABD'nin güvenlik sorununu aşamayacağını FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Eski futbolcu Alexi Lalas, yaşananların 2026'da kısmen ABD'nin ev sahipliği yapması planlanan Dünya Kupası öncesinde bunun "iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.