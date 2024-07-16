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Haberler Spor Futbolcu fabrikası Soma

Futbolcu fabrikası Soma

TFF 2. Lig ekibi Somaspor, bir sezon içerisinde Kamil Fidan, Emrecan Bulut, Mustafa Şensal ve Eray Korkmaz’ı Süper Lig’e satıp kasasına 14 milyon TL koydu

HABER MERKEZİ
Futbolcu fabrikası Soma

TRANSFER döneminde son olarak Süper Lig ekibi Eyüpspor'a 6 milyon TL karşılığında Kamil Fidan'ı satan 2. Lig ekibi Somaspor, geçen sezondan bu yana satışlardan toplam 14 milyon TL gelir elde etti, kasasını doldurdu. 2023-24 sezonu başında forvet Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a gitmesiyle 5 milyon TL kazanan Manisa ekibi, Çaykur Rizespor'la anlaşan stoper Eray Korkmaz ve Mustafa Şengül transferlerinden de 3 milyon TL almıştı.

Takımı Bölgesel Amatör Lig'den devralıp 2. Lig'e kadar yükselten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Menemen FK'ya gitmesinden sonra Manisa temsilcisinin aynı oyuncu üretkenliğini sürdürüp- sürdürmeyeceği ise merakla bekleniyor.

OKAN KARAMAN İMZALADI

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, dış transferde Kastamonu Özel İdarespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Karaman'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Okan Karaman'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Okan geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 21 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı.

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