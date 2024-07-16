Futbolcu fabrikası Soma

TRANSFER döneminde son olarak Süper Lig ekibi Eyüpspor'a 6 milyon TL karşılığında Kamil Fidan'ı satan 2. Lig ekibi Somaspor, geçen sezondan bu yana satışlardan toplam 14 milyon TL gelir elde etti, kasasını doldurdu. 2023-24 sezonu başında forvet Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a gitmesiyle 5 milyon TL kazanan Manisa ekibi, Çaykur Rizespor'la anlaşan stoper Eray Korkmaz ve Mustafa Şengül transferlerinden de 3 milyon TL almıştı.

Takımı Bölgesel Amatör Lig'den devralıp 2. Lig'e kadar yükselten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Menemen FK'ya gitmesinden sonra Manisa temsilcisinin aynı oyuncu üretkenliğini sürdürüp- sürdürmeyeceği ise merakla bekleniyor.

OKAN KARAMAN İMZALADI

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, dış transferde Kastamonu Özel İdarespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Karaman'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Okan Karaman'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Okan geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 21 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı.