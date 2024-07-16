ALMANYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa Şampiyonaları'nda en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla aynı zamanda turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında asist yaptı.