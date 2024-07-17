Juventus’un yeni 10’u Kenan

AVRUPA Şampiyonası'nda A Milli Takım'da forma şansı bulan Kenan Yıldız'ın Juventus kariyerindeki yükselişi sürüyor. La Gazzetta Della Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, yeni teknik direktör Thiago Motta'nın oyununda Kenan'ın ana parçalardan olacağı ve bu sebeple 10 numaralı formanın genç cevhere teslim edileceği ifade edildi. Yönetimin de bu fikre sıcak baktığı öğrenildi. Genç oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılacağı da aktarıldı.