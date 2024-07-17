Manisa FK’dan Yusuf’a kanca

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren, ilk transferini Kwasi Wriedt ile yapan Manisa FK, ikinci takviyesine de çok yakın. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon İnegöl forması giyen 2001 doğumlu sağ bek oyuncusu Yusuf Talum ile büyük oranda anlaştı. Göztepe altyapısından yetişen genç futbolcu, Menemen FK, Kastamonuspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun ardından geçen sezon 2. Lig ekibi İnegölspor'da 30 karşılaşmada görev aldı. Manisa temsilcisinin gündeminde ayrıca Samsun'un tecrübeli hücumcusu Moryke Fofana ve Galatasaray'dan ayrılan orta saha oyuncusu Hamza Akman da bulunuyor. Bu arada siyah-beyazlılar iç sahada kullandığı 'Biz Manisayız' temalı yeni formalarını tanıttı.