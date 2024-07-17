Stadımız yetişecek

BODRUM FK'nın başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, Bodrum İlçe Stadı'nın sezonun ilk maçı olan G.Antep FK karşılaşmasına kadar tamamlanacağı müjdesini verirken, "Amacımız butik bir statla, butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemektir. Göreceksiniz takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar" dedi. Stadın ışıklandırma çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Öztürk, "Selahattin başkanımız ekibiyle inşaat işine devam ediyor. Önce federasyonun, sonra yayıncı kuruluşun olurundan geçmesi lazım" diye konuştu. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan başkan Öztürk, "Türkiye'de geleceği olduğunu gördüğümüz gençleri kulübümüze kattık. 10 oyuncuyu alt liglerdeki takımlara kiralık olarak verdik. Stoper ve orta saha oyuncularıyla konuştuk ve bu hafta içerisinde bitecek. Son olarak santrfor hedefimiz var" diye konuştu.

TARAFTARDAN KOMBİNE TEPKİSİ

BODRUM FK'nın yeni sezonda açıkladığı kombine bilet fiyatları taraftarın tepkisini çekti. Kale arkası kombine fiyatı 15 bin, maraton 30 bin, VIP İ Blok 70 bin, VIP H Blok 80 bin, VIP G Blok ise 90 bin TL olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı futbolseverler fiyatların pahalılığından şikayet edip, Süper Lig'in gediklisi şampiyon kulüplerin bile kombine ücretlerinin bu kadar pahalı olmadığından dert yandı. Localara ciddi bir talep olduğunu söyleyen Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ise, "Locada öncelik hakkı geçen sene locası olan taraftarlarımıza ait. Toplam 15 locamız var, satışa 11 locayı çıkardık" şeklinde konuştu.

BODRUM'UN HALİL İNADI Galatasaray'ın forveti Halil Dervişoğlu Muğla ekibinin transfer gündeminden düşmüyor.

TRANSFER döneminde birçok oyuncuyla temasa geçen Bodrum FK'nın Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu inadı sürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in en beğendiği isimlerden biri olan genç forvet, uzun süredir Muğla ekibinin transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın Avusturya kampında yer alan ve kampın bitiminde kadrodan elenecek oyuncular arasında gösterilen forvet, için Bodrum temsilcisi oldukça ısrarcı davranıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için yeşil-beyazlı kurmayların kiralama formülünü de masaya yatırdığı kaydedildi. Geçen sezon devre arasında Hatayspor'a kiralanan milli forvet, Güney temsilcisinde 11 karşılaşmada forma giydi. Bodrum FK'nın Halil'i forvet hattına monte etmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların Avusturya kampının tamamlanmasının ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.

ALANYA VE EYÜPSPOR DA DEVREYE GİRDİ

Bodrum FK'nın kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu'nu Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Eyüpspor'un da istediği ifade edildi. İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan'ın 24 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği kaydedilirken, milli futbolcunun kararı transferde kilit nokta olacak.