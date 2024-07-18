Beşiktaş’tanToure hamlesi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, bonservisi İtalya Serie A ekibi Milan'da olan sol bek Fode Ballo-Toure için İtalyan deviyle anlaştı. Milan'ı ikna eden Beşiktaş, Ballo-Toure ile henüz anlaşma sağlayamadı. 27 yaşındaki tecrübeli sol bek ise İngiliz kulüplerinden teklif bekliyor.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Ballou- Toure'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca çıktığı 213 maçta 3 gol ve 13 asist yaptı.

9 NUMARA SEMİH'İN

BEŞIKTAŞ, genç yıldız Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Yapılan paylaşımda 'Şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı' notu düşülürken, videoda Beşiktaş Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın yaptığı konuşma da beğeni topladı.