Bodrum FK Murat’ı kaptı

Önümüzdeki sezon Ege Bölgesi'ni Göztepe'yle birlikte Süper Lig'de temsil edecek 2 kulüpten biri olacak Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Genç ve potansiyelli oyuncuları kadroya katmaya devam eden yeşil-beyazlılar, yeni yıldız adayını Ankara'da buldu. Muğla temsilcisi, 3. Lig'de mücadele eden Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nün 22 yaşındaki stoperi Murat Sipahioğlu'nu kadroya kattı.

2002 doğumlu futbolcunun, 2. kamp döneminde takıma katılacağı öğrenildi. Murat Sipahioğlu geçtiğimiz sezon Başkent ekibinde 25 resmi karşılaşmaya çıktı. 2002 doğumlu futbolcu, MKE Ankaragücü altyapısından çıkıp Hendekspor ve Ankara Demirspor formaları da giydi. Öte yandan Bodrum ekibinde İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale getirmek için başlatılan tadilat ve ışıklandırma çalışmaları da sürüyor. Bodrum FK yönetimi stadı sezonun ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyor.

4'ÜNCÜ GENÇ TRANSFER

Bodrum FK, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ve Slavia Sofya'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov'u transfer ettikten sonra yine genç bir yeteneği kadroya katmış oldu. Murat, Ege ekibinin 4. genç transferi oldu.

2 İSİM DAHA YOLDA

Bodrum FK'nın bu haftanın bitimine kadar 2 transferi daha açıklaması bekleniyor. Fransa 1. Ligi'nde oynayan Afrika uyruklu bir sağ stoper ve bir yabancı forvetin daha imzaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı yönetimin, son pürüzleri hallettikten sonra iki futbolcuyu da Bodrum'a getirerek imza attıracağı öğrenildi.

GENÇ YUSUF MİLLİ MAÇTA GÖZ DOLDURDU

BODRUM FK'nın Bursaspor'dan aldığı 18 yaşındaki Yusuf Sertkaya, yeşilbeyazlıların göğsünü kabarttı. U19 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, Fransa maçında 90 dakika sahada kaldı. Ay- Yıldızlılar 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybederken, Yusuf başarılı performansıyla en dikkat çeken oyunculardan biri olmayı başardı.