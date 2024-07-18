Kaf-Kaf’ta sakatlık şoku

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-kırmızılıların yeni transferi Abdülkadir Öksüz, antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan İzmir ekibinde geçen hafta imza atan deneyimli stoper Abdülkadir'in ikinci antrenmanda ayağında darbeye bağlı açılma meydana geldi.

TOPLAM 8 DİKİŞ ATILDI

Krampon darbesiyle sakatlık yaşayıp kanlar içinde kalan 24 yaşındaki futbolcuya yapılan müdahaleler sonrasında 8 dikiş atıldı. Abdülkadir'in önemli bir durumunun olmadığı ve kısa bir süre içerisinde antrenmanlara geri döneceği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka yönetiminin yeni transferler için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.