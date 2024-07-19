Federasyonda yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu sona erdi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olmak için yarıştı. Tarihi seçimin sonucunda TFF'nin yeni başkanı 5 oy farkla İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

281 delegenin oy kullandığı seçimde oyların 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. 18 oy da geçersiz sayıldı.

"ADALETLİ OLACAĞIZ"

Hacıosmanoğlu, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada "Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı. Türk futboluna barışı, kardeşliği getirmeye geldik. Bize 1 adım gelene biz 10 adım gideceğiz. Amatöründen profesyoneline kadar tüm kulüplerle masaya oturup, futbolun sorunlarını konuşacağız. İlkelerimiz belli, irade koyacak gücümüz de var. Adil ve adaletli bir şekilde Türk futbolunu yöneteceğiz. Mecnun Otyakmaz ile beraber bu yola çıkarken formalarımızı çıkarttık. Eski sayfaların hepsini kapattık" şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Yönetim kurulu listesi de ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinin 121 oyla seçildiğini belirtti. Baykan, Büyükekşi'nin listesinin ise 71 oy aldığını aktardı. Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler bulunuyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

BÜYÜKEKŞİ İLE KOÇ ARASINDA GERİLİM

GENEL kurulda söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile TFF eski Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında gerilim yaşandı. Koç kürsüde yaptığı konuşmanın bir bölümünde sert ifadeler kullandı. Bu ifadelere oldukça sinirlenen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise divan başkanından duruma müdahale etmesini isterken "Fenerbahçe Başkanı böyle konuşmaz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ise Ali Koç, "Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim" dedi. Öte yandan Koç, iki başkan adayını da istemediklerini ve boş oy atacaklarını dile getirdi.