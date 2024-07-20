Federasyondan radikal adımlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genel kurulunda rakibi Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, radikal değişikliklerle göreve başlayacak. Yeni başkanın ilk icraatı yabancı sınırını kulüplerin istediği seviyeye çıkarmak olacak. Türk futboluna barış ve kardeşliği getirme hedefinde olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, seçilmesi halinde yabancı kuralını değiştireceğini söylemişti. Seçim öncesi açıklamasında, "Bunun sınırlaması olmaz, niteliği olur. Kulüplerimizle orta noktayı bulacağız, nitelikli hale götüreceğiz" diyen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mevcut yabancı kuralını da 12'den 14'e çıkarmayı düşündüğü belirtildi.

'KURULLAR BAĞIMSIZ OLACAK'

Yine seçim kampanyası döneminde yabancı hakem uygulamasına da değinen Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakemin bu ülkede ne işi var? 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evladıyız, kendi evladımıza güvenemiyoruz. Hakem arkadaşların arkasında dağ gibi dur, onların haklarını iyileştir" diye konuşmuştu. Hacıosmanoğlu, ayrıca "Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevkini kaldıracağım. Milli takım hocası yerli olacak. Kurullar bağımsız olacak" ifadelerini de kullanmıştı.

MANİSA'DA AKTAN'DAN VEDA

Birinci Lig'de mücadele eden Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetimine seçilince kulüpteki görevinden ayrıldı. Manisa ekibinde takımın 3'üncü Lig'de yer aldığı 2017 yılından beri başkanlık yapıp aynı zamanda geçen ay 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nde de başkan seçilen Mevlüt Aktan, federasyonun Ankara'da yapılan genel kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetimine girdi. Mevlüt Aktan, TFF yönetimine seçildiği gün siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Yeni başkanın önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı.