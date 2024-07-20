Fener’de mutlu son

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 oyuncu ile önceki gün toplu imza töreni düzenleyerek şov yapan Fenerbahçe golcü transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Sarılacivertlilerin, uzun süredir temasta olduğu Sevilla'dan Youssef En- Nesyri'nin transferini bitirdiği iddia edildi. İddiaya göre Fenerbahçe, Faslı yıldızla 4 yıllık anlaşmaya vardı. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve başarı bonusu kazanacağı belirtildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu İspanyol temsilcisi Sevilla'nın dün gerçekleştirdiği antrenmanda ise yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu.

İSPANYOL BASINI DOĞRULADI

Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olduğu öne sürüldü. İspanyol basını, En-Nesyri için bizzat Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun devreye girdiğini ve sarı-lacivertlilerin transferi imza aşamasına getirdiğini ifade etti. Sevilla ile de aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En- Nesyri'nin transferini açıklaması bekleniyor.

DEFANSIN SOLUNA MİLANİ İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yurtdışı basınında bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İtalya'da Lazio forması giyen 19 yaşındaki sol bek Alessandro Milani ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu iddia, aynı mevkide forma giyen ve Avrupa'nın gözde kulüplerinden teklifler alan Ferdi Kadıoğlu için 'Gidiyor mu?' sorularına neden oldu.

KOVACİC KANARYA'YA DOĞRU

YENİ sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferine ağırlık veriyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefinde Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'in olduğu iddia edildi. Kanarya yönetiminin Hırvat oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği bildirilirken Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi. Portekizli teknik adamın, 30 yaşındaki Kovacic'i orta sahada Fred'le birlikte kullanmak istediği gelen bilgiler arasında. İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta saha, Hırvatistan Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te de mücadele etti. Piyasa değeri 30 milyon Euro'yu bulan 30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, İnter Real Madrid ve Dinamo Zagreb formalarını da terletti. Kariyerinde 537 maça çıkan futbolcu, 27 gol atıp, 46 da asist üretti.