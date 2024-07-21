Ayberk’e süper kanca

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tesis krizi yaşayan ve transfere oldukça geç başlayan 1. Lig ekibi Manisa FK'nın en değerli oyuncuları arasında yer alan genç savunmacı Ayberk Karapo dev takımların radarında. İtalyan ekibi Atalanta, Belçika'nın lokomotif kulübü Anderlecht ve son Süper Lig şampiyonu Galatasaray genç oyuncuya talip oldu. Manisa ekibi, Ayberk'in bonservis bedelini 2 milyon Euro olarak belirledi. Altınordu altyapısından yetişen Ayberk Ayberk, stoper ve sağ bek bölgelerinde görev yaparken, Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de görev yapıyor.

YENİ BAŞKAN BEKLENİYOR

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Mevlüt Aktan'ın Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminde yer almasının ardından görevinden istifa etmesinden sonra, Manisa ekibinde kimin başkanlık görevine geleceği merak konusu oldu. Ege ekibinin bir dönem devredilmesi de gündeme gelmiş, Göztepe ile oyuncu işbirliği konusunda da bir anlaşma olduğu ifade edilmişti.