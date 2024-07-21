Bodrum atakta

Süper Lig'de yeni sezonu 11 Ağustos'ta evinde oynayacağı Gaziantep FK maçıyla açacak Bodrum FK transfer görüşmelerini hızlandırdı. Altay'dan orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Bursaspor'dan ön libero Yusuf Sertkaya, Slavia Sofya'dan kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov ve Hacettepe 1945'ten stoper Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağlayan Muğla ekibi, bonservisi Trabzonspor'da olan ve geçen sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren Murat Cem Akpınar'ın peşine düştü. 25 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibi ile devam etmesi beklenmezken, Ege ekibi oyuncunun transferi için görüşmeleri hızlandırdı.

KORAY ERZURUM'DA

Genç oyuncuya 1. Lig'den Kocaeli, Sakarya ve Bandırma'nın da ilgisinin olduğu belirtilirken, Süper Lig faktörü sebebiyle 1999 doğumlu oyuncunun Bodrum'a transferinin yakın olduğu iddia edildi. Bu arada Bodrum temsilcisi Eyüpsporlu Fredy'nin transferinde sona geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun Eyüpsporlu futbolcularla vedalaştığı ve ufak pürüzlerin çözülmesi halinde Bodrum FK'yla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca Hacettepe 1945'ten transfer edilen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu kampa katılarak çalışmalara başladı. Öte yandan geçen sezon Sakaryaspor ve Keçiörengücü'ne kiralanan, sezon başında da kamp kadrosuna alınmayan Koray Kılınç Erzurumspor ile anlaştı. Bodrum FK ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 2000 doğumlu forvet, Ege ekibiyle sözleşmesini feshedip Erzurum'la el sıkıştı.

KARİYERİNDE 150 MAÇTA 14 GOL ATTI

Yeşil-Beyazlıların kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki Murat Cem Akpınar kariyerinde 150 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu bu süreçte rakip ağları 14 kez havalandırmayı başarırken, 13 golün de asistini yaptı. Toplamda 27 gole direkt etki eden orta saha geçen yıl kariyer sezonunu yaşadı. Sakaryaspor'da 2 gol, 7 asistle 9 gole etki eden Murat Cem hücumda büyük alkış topladı.

YUSUF GÖZ DOLDURUYOR

Yaz transfer döneminde Bodrum FK'nın Bursaspor'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Yusuf Sertkaya, milli takım formasıyla parlamaya devam ediyor. İrlanda'da düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlılar'da görev alan 18 yaşındaki ön libero, 1-1 berabere biten İspanya karşılaşmasında performansıyla göz doldurdu. Üstün fiziği, tekniği ve savunmacı kimliğiyle milli takımın sivrilen oyuncularından biri olan Yusuf, 89 dakika boyunca İspanyollar karşısında kora kor mücadele etti. Fransa ile oynanan grubun ilk mücadelesinde 90 dakika süre alan genç futbolcu, yurt içi ve yurt dışındaki oyuncu gözlemlerinin radarına girdi. U19 Milli Takımı, grubun son maçında Danimarka ile 22 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.