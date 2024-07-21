Nazilli transferde bombaladı

Büyük bir yapılanmayla yeni sezon çalışmalarına başlayan TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde seriye bağladı, 7 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Naz-Naz, 24Erzincan'dan 18 yaşındaki Dursun Efe Akdemir, Darıca G.Birliği'nden 25 yaşındaki Ali Ateş, Kırıkkale'den 25 yşaındaki Serkan Güler, Adıyaman'dan 22 yaşındaki Emir Yıldız, Etimesgut Bld'den 18 yaşındaki Cengizhan Kalaycıoğlu, Kastamonu'dan 26 yaşındaki Mustafa Güngör ve Anamur'dan 26 yaşındaki Hasan Çayrak ile anlaşmaya vardı. Yeni transferlerden Hasan, Serkan ve Cengizhan Nazilli altyapısından yetişip farklı takımlarda forma giymişti. Öte yandan kulüpten ayrılan Recep Efe Koçak ise 24Erzincanspor'a transfer oldu.