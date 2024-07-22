Aliağa FK’dan forvete takviye

TFF 3'üncü Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü transferde bir hamle de forvet hattına yaptı. İzmir temsilcisi, 2. Lig ekibi Belediye Derincespor'un forvet Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Derince formasıyla 2'nci Lig'de 20 karşılaşmaya çıktı. Geçen yıl Play-Off'ta 2'nci Lig hedefini ıskalayan sarı-siyahlı ekip teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İzmir temsilcisi kadrosunu geride kalan süreçte Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam ile güçlendirmişti.