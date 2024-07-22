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Haberler Spor Aliağa FK’dan forvete takviye

Aliağa FK’dan forvete takviye

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’dan forvete takviye
TFF 3'üncü Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü transferde bir hamle de forvet hattına yaptı. İzmir temsilcisi, 2. Lig ekibi Belediye Derincespor'un forvet Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Derince formasıyla 2'nci Lig'de 20 karşılaşmaya çıktı. Geçen yıl Play-Off'ta 2'nci Lig hedefini ıskalayan sarı-siyahlı ekip teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İzmir temsilcisi kadrosunu geride kalan süreçte Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam ile güçlendirmişti.
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