Nazilli durmuyor

TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi transferlerini üst üste açıklamaya devam ediyor. Çoğunlukla genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen siyah-beyazlı ekip, kadrosunu 3 isimle daha takviye etti. Almanya'da Freiberg altyapısında yetişen, Pforzheim ve Normannia'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Mustafa Sungur ve Hollanda'da yetişerek Kayserispor ile Orduspor'da görev yapan 21 yaşındaki Kürşat Babamoğlu ve son olarak Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra geçen sezonu Sancaktepe FK'da geçiren 27 yaşındaki sol bek Mert Utku Çarkçı'yı renklerine bağladı.

GALATASARAY'DA BAŞLADI

BONSERVİSİ elinde olan oyuncu, siyah beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Mert Utku Çarkçı, Sancaktepe, Tekirdağspor, Çerkezköy, Büyükderbent, Sultangazispor, Tepecikspor gibi ekiplerde forma giydi.