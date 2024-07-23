Manisa BBSK’nın karate takımından 16 madalya

BURSA Gemlik'te 14 ülke, 124 kulüp ve 1548 sporcunun yarıştığı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na katılan Manisa BBSK Karate Takımı sporcularından Mila Kurtoğlu, Mehmet Talha Kartal, Batuhan Bayır altın madalya, Ahmet Can, Ramazan Efe Ezer, Utku Tan, Nurahsen Kocakaplan, Ilgaz Taş, Nurbade Büber gümüş madalya, Ayaz Taşar, Asya İkra Erce, Berat Kazak, Azra Değirmenci, Berke Tırnova, Ceylin Ferihan Uyanık, Gülçin Akyıldız ise bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz "Toplamda 16 madalya kazanarak Manisa'yı en güzel şekilde temsil eden sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz" dedi