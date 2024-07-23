Sıradaki hedef Taylan

Süper Lig'de ilk kez yer alacağı yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını sürdüren Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı ile ilgileniyor. Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Taylan'a Muğla ekibiyle birlikte Süper Lig takımlarından büyük ilgi var. Deneyimli futbolcunun geçen sezon kiralık olarak oynadığı Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Ege temsilcisinin de 29 yaşındaki orta sahaya teklif götürdüğü öğrenildi. Samsun'la anlaşma noktasına gelen Antalyalı'nın, Bodrum FK'dan gelen teklifin ardından düşünmek için süre istediği öğrenildi. Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Fatih Terim döneminde sarı-kırmızılı takımın ilk 11 oyuncusu olan tecrübeli orta saha, yavaş yavaş gözden düşmüştü. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GOLLÜ BİR PROVA YAPTILAR

Öte yandan Ege ekibi, Düzce'de oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada yeşil-beyazlıların gollerini 36'ncı dakikada Gökdeniz, 68'inci dakikada Haqi Osman ve 74'üncü dakikada Celal Dumanlı attı. Sezon öncesi 1'inci Lig'deki kadrosunu çok büyük oranda koruyan Bodrum FK, dış transferde Bulgar Zdravko Dimitrov, genç oyuncular Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya'nın ardından Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki Angolalı ofansif orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu 2 yıllığına resmen renklerine bağlarken takviyelerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

FREDY 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Sipay Bodrum FK, geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Fredy." ifadesine yer verildi. Angolalı Fredy, geçtiğimiz yıl Eyüpspor formasıyla 27 maçta 2 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.