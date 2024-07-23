Sökespor’da Okutan istifa etti

BÖLGESEL Amatör Lig'de Aydın'ı temsil eden Sökespor'un yeni başkanı Uğur Okutan, başkanlığında 24 saati doldurmadan görevinden istifa etiğini açıkladı. Kongrede Sökespor'a başkan seçilen Okutan'ın saatler sonra kulübün borç durumunu gerekçe göstererek görevinden istifa etmesi camiada şok etkisi yarattı. Okutan, "3.5 milyon TL'lik bir bütçe ile talip olduk. Ancak kulübün borçları olduğunu gördük. Bu şartlar altında bir şey yapamayacağımız için görevi bırakmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Aydın'ı BAL'da temsil eden Didim Belediyespor ve Kuyucakspor'un da mali açıdan zor günlerle karşı karşıya olduğu öğrenildi.