Isaiah Reese Merkezefendi’de

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Isaiah Reese'yi renklerine bağladı. Parma formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve 15.1 sayı ve 6.2 asist ortalamalarıyla göz dolduran 28 yaşındaki oyun kurucu, 2024/25 sezonunda Denizli ekibinde ter dökecek. Kulüpten yapılan ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada "2024 VTB Ligi All Star kadrosunda yer alan ve Mart ayında ayın oyuncusu seçilen Isaiah Reese, #buşehrintakımı'na hoş geldin!" denildi