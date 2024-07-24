Judoda Manisa ve İzmir rüzgarı esti

KOCAELI'DE düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda İzmir ve Manisa rüzgarı esti. Manisa Salihli Belediyespor ve milli judocu Hira Kılkış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün judocusu Ekin İtmeç gösterdikleri performansla kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Avrupa Judo Birliği (EJU) tarihinde ilk kez düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası, Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. 6 ülkeden toplam 156 yıldız sporcunun mücadele ettiği Avrupa Kupasına milli forma ile Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Hira Kılkış ve Sultanur Diker, Değerli Zamanlar Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sağır ve 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Mustafa Göde katıldı.

Milli Takım Antrenörü olarak Özlem Akın Ayaz'ın görev aldığı Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Salihlili judocu Hira Kılkış, 70 kiloda şampiyon olurken, +70 kiloda Sultanur Diker, 2. oldu.

EKİN'DEN GÜMÜŞ MADALYA

52 kiloda tatamiye çıkan İzmir Büyükşehirli judocu Ekin İtmeç, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. İlk kez yıldızlar kategorisinde ülkemizde yapılan şampiyonada madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Judo Başantrenörü Mesut Kapan, "Sporcumuz Ekin İtmeç, Avrupa İkincisi oldu. Onun bu performansı bizleri asla şaşırtmadı. Türkiye'nin en iyi altyapılarından biriyiz. Bu başarıların devamını getirmek istiyoruz" dedi.