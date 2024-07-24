Sultanların gözü zirvede

A Milli Kadın Voleybol Takımı 26 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde 3. kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda TSİ 10.00'da başlayacak maçlarda sırasıyla Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösteren Filenin Sultanları derece elde edemezken, Paris'te zirveyi hedefliyor.

"HAYALİMİZDE MADALYA VAR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. Herkesin beklentisi çok yüksek, biz de çok iyi işler yapmak istiyoruz. Herkesin aklında, hayalinde madalya var" dedi. Kendilerinden beklentinin yüksek olduğunun altını çizen 37 yaşındaki Eda Erdem, "Şu an açıkçası herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Çünkü daha köye gitmedik; daha maç saati yaklaşmadı. Tabii ki de maç saatinin yaklaşmasıyla o heyecan, o stres illa ki biraz bizi zorlayacaktır. Bence o stresi iyi yönetebileceğimizi ve oyuna pozitif anlamda aktaracağımıza inancım tam" diyerek konuşmasını tamamladı.

TÜRKİYE'DEN 30 KULÜBÜN PARİS GURURU

TÜRKIYE'DEN 30 kulüp, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 102 sporcuyla temsil edilecek. Bu sporcular, Türkiye'den 30 ve Rusya'dan 1 kulübün formasını terletiyor. Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde mücadele eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye dışından bir kulüpte yer alan tek isim oldu.

EN FAZLA SPORCU F.BAHÇE'DEN

Fenerbahçe, toplam 27 kişiyle Türkiye adına olimpiyat oyunlarına sporcu gönderen kulüplerin başında geliyor. Sarı-lacivertli kulübü, 11 sporcuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 10 sporcuyla da ENKA takip ediyor. Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.