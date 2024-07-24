Tire Futbol Kulübü çalışmalara başladı

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi. Sarı-kırmızılılar Tire 4 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı. Tire FK'nın sezon öncesi kamp programı da belli oldu. Hazırlıklarını temmuz ayı sonuna kadar ilçede sürdürecek olan İzmir temsilcisi 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde Bolu'da kamp yapacak. Tire FK kamp dönüşü 27 Ağustos'ta çalışmalara yeniden ilçede devam edecek. Geride kalan süreçte kadrosunu Serhat Baştan, Mertcan Aktaş, Semih Görer, Mertkan Cengiz, Bekir Mustafa Meral, Samet Önger, Said Can Açıkalın, Mehmet Tosun, Efe Çakmak, Yasin Elmas ile güçlendiren İzmir temsilcisinde görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.