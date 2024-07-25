Hedefi 12’den vuracaklar

PARIS Olimpiyatları'nda Türkiye, okçulukta hayli başarılı. Türkiye, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyatlarda bireysel yarışmaların yanı sıra klasik yay erkekler takım müsabakalarında da madalya mücadelesi verecek. Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ilk kez olimpiyatlarda yarışacak. Türkiye'nin okçuluk branşındaki tek olimpiyat madalyasını, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Mete Gazoz elde etti. Paris'te de yine gözler Türk okçuluk tarihinin en büyük başarısına imza atan Mete Gazoz'da olacak.

KADINLARDA TEK KOTA

Klasik yay kadınlar kategorisinde ise tek kotayı Elif Berra Gökkır aldı. Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024'e kota elde eden 17 yaşındaki milli okçu, ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek. Elif Berra'nın da kota almasıyla Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında karışık takım müsabakalarında da yarışma hakkı elde etti.