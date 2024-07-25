Nazillispor’dan ‘token’ projesi

NAZILLISPOR yönetiminin, 'Nazillispor Token' olarak piyasaya açılacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Türkiye'de birçok kulübün hayata geçirdiği token ile finansal gelir sağlamayı amaçlıyor. Günümüzde birçok spor kulübü çeşitli amaçlarla fan token (taraftar jetonu) üretirken, Nazillispor da bu kervana katılarak finansal zorlukları aşmak için yeni gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor. Belirli bir ürün ya da hizmete erişmek için üretilen tokenlar ile taraftarlar bazı uygulamalar üzerinden başta bilet olmak üzere, logolu ürün satın almak vb. çeşitli kulüp etkinliklerinde kullanabilme olanağına sahip olabiliyorlar. Bu kapsamda çıkartılan taraftar token'larından kulüpler büyük bir gelir elde edebiliyor.