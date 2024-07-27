Aslan’da yeni rota orta saha

Yeni sezon öncesi transferde ağır kalmakla eleştirilen Galatasaray, harekete geçti. Uzun süren sessizliğini sağ beke Elias Jelert'i transfer ederek bozan sarı-kırmızılı yönetim, tepkileri de kesti. Aslan, şimdi transferde rotayı orta sahaya çevirdi. Zenit'ten Wendel ile uzun süredir görüşen ancak Rus ekibinin yüksek bonservis inadını kıramayan kurmaylar, alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın, Boca Juniors'da forma giyen Ezequiel Fernandez için oyuncunun temsilcisiyle temas kurduğu iddia edildi.

ALTERNATİFİNİ DE BELİRLEDİ

Wendel'in 20 milyon Euro civarındaki bonservis bedelini yüksek bulan sarı-kırmızılı ekibin, Fernandez'in 13 milyon Euro'luk çıkış maddesini ödeyerek kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yöneticilerin Avusturya'da bir toplantı yaparak transferi bitirmeye çalıştığı kaydedildi. Cim-Bom'un gündemindeki bir diğer isim ise, Braga'nın orta sahası Rodrigo Zalazar. Portekiz temsilcisi, 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro ödeyip Schalke'den almıştı. Ancak Zalazar, Al-Musrati devre arasında Beşiktaş'a gelene kadar genelde yedek beklemişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman ligi tecrübesi de olan oyuncuyu 'B Planı' olarak beklettiği öğrenildi.

KAZIMCAN RUSYA YOLCUSU

Yeni sezonda Galatasaray'ın kadro planlaması içinde olmayan Kazımcan Karataş, Rusya ekibi Orenburg'a 1 yıllığına kiralandı. Geçen sezon da Ankaragücü'ne kiralık verilen Kazımcan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Altay'dan 20 milyon TL'ye transfer edilen 21 yaşındaki sol bek, sarıkırmızılı formayla 24 maça çıktı.