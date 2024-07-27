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Haberler Spor Beşiktaş çift koldan

Beşiktaş çift koldan

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Kartal Talisca ve Carvalho için girişimlerini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ
Beşiktaş çift koldan
Süper Lig'de yeniden şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar uzun zamandır gündemde olan Anderson Talisca için son bir girişimde daha bulundu. Kartal'ın eski oyuncusu için Al Nassr'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, Suudi ekibinin ise 13 milyon Euro istediği ifade edildi. Orta saha için gündeme gelen bir diğer isim ise William Carvalho. Portekizli ön libero için Real Betis'e 4 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği iddia edildi.
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