Bodrum’a dev piyango

Ege Bölgesi'ni yeni sezonda Süper Lig'de temsil edecek 2 ekipten biri olacak Bodrum FK'nın yaklaşık 1 ay önce transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Yusuf Sertkaya'ya İngiltere'den teklif var. 10 Temmuz'da 170 bin euroya Bursaspor altyapısından takıma katılan 18 yaşındaki futbolcu, U19 milli takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla beğeni topladı. İngiltere Ligi ekiplerinden Middlesbrough'un, Bodrum'a 1 milyon 750 bin Euro transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Henüz İrlanda'da düzenlenen turnuvadan dönmeyen ilgili geleceği önümüzdeki hafta içi belli olacak.

TUNAHAN 6 AY YOK

Öte yandan Muğla ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ın sakatlığı ile sarsıldı. Alanyaspor ile oynanan özel maçta fibula kemiği kırılan oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bodrum FK bugün saat 16.00'da Adana Demir ile bir hazırlık maçı yapacak.

AYRILANLAR YENİ TAKIMLARINI BULDU

Gelecek sezon Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'da ayrılıklar var. Geçen sezon yeşil-beyazlı ekip ile şampiyonluk yaşayan sol bek Eren Albayrak 2. Lig ekibi Vanspor ile anlaşırken, kanat oyuncusu Eray Akar'ın ise 3. Lig'de mücadele eden Kütahyaspor ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.