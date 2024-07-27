Bornova’dan sol bek atağı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bornova 1877 dış transferde Mustafa Hakkı Peker'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi 1999 doğumlu sol bek oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Altınordu'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu Niğde Anadolu, Kemer, Ünye 1957, Özçamdibi ve Didim Bld'da forma giymişti. Peker," Bornova 1877 Spor Kulübü forması altında önemli başarılara imza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ALİAĞA FK'DAN BOMBARDIMAN

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Aliağa FK, stoper Muhammed Düzgüner'i renklerine bağladı. İzmir ekibi son olarak Adıyaman FK formasını terleten 22 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Resmi açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, Adıyaman Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı" denildi. Muhammed, Beyoğlu ve Afyonspor'da oynadı.

ALTINORDU'DA ŞAHAN MUTLU

Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, Kocaeli Kartepe'de futbolcuların çalışma performansından memnun olduğunu söyledi. Altınordu TV'ye ikinci etap kampı değerlendiren Şahan, "Çalışmalardan çok memnunum. Sakatlıksız bir kamp dönemi oldu o yüzden çok memnunum. Şimdi takıma 3-4 gün izin verip üçüncü etap kampımızı tesislerimizde gerçekleştireceğiz" dedi.

TURGUTLU'DAN TFF'YE ZİYARET

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibine ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mecnun Odyakmaz ile Murat Şahin'e hayırlı olsun dileklerini iletti. TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın'a A Milli Takım forması hediye edildi.

BUCASPOR 1928 ÜRDÜN'E MAĞLUP

Bucaspor 1928, özel maçta Ürdün Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Isparta'da kampta bulunan sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Ürdün Milli Futbol takımı genç futbolcuların ağırlıklı olduğu İzmir ekibini karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bularak 3-0 yendi. Bucaspor'da teknik direktör adayları arasında en kuvvetli isim Uğur Balcıoğlu olarak öne çıkıyor. Transfer yasağını açmak istemeyen ve genç oyunculara şans vermeyi düşünen Fırtına, deneyimli oyuncular Yasin Öztekin ve Mehmet Erdem Uğurlu ile yola devam etmeyi planlıyor.

AKHİSARSPOR'DA KONGRE ERTELENDİ

Geçtiğimiz sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Akhisarspor'da dün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Genel Kurul ertelendi. Kulüp başkanı Öner Alanç ve yönetim kurulu Akhisarspor'un gelecekte de var olabilmesi için kongre kararı almıştı. Ancak dün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul 6 Ağustos Salı günü 15.00'e ertelendi. 245 üyesi bulunan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 6 Ağustos'ta yeterli çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek. Akigo'da mevcut başkan Öner Alanç yönetime tekrar aday olmazken başka bir isim de şimdiye kadar başkanlığa talip olmadı.