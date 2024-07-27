Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, dün başladı. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılışı Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törenle yapıldı. Sporcu kafilelerini taşıyan tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer aldı. Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alırken tarihi açılış milyonlarca izleyiciyi mest etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunlarda yarışacak. Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, törende kafilenin en önünde bayrağı taşırken, Türkiye 191. sırada geçiş yaptı. İlk sırayı ise her zaman olduğu gibi olimpiyatların doğuş yeri olarak adlandırılan Yunanistan aldı.

TAHA AKGÜL'ÜN ÇİFTE HEYECANI

Eşi hamile olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi "çifte" heyecan yaşayan milli güreşçi Taha Akgül, yoğun ve stresli bir dönem geçirdiğini söyledi. Akgül, "Eşim kendi ülkesinde. Kafam bir yandan da orada. İster istemez orayı da maçımı da düşünüyorum. Zor süreç, duaya ihtiyacım olacak. İnşallah olimpiyattan sonra sağlıklı, sıhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaşarız. İnşallah madalyayı boynuna takmak nasip olur."

OLİMPİYAT İÇİN PARMAĞINI KESTİ

Paris'te Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson'dan ürkütücü bir hareket geldi. Oyunlarda yer alabilmek için antrenmanda kırılan parmağının iyileşmesini bekleyecek zamanı olmadığını söyleyen Matt Dawson parmağının bir kısmını kestirdi. Parmağının kesilmesi ile müsabakalara hazır hale gelen Dawson iki hafta sonra sahada yer alabilecek.