Trabzon’da gündem Okay

Sezonu Avrupa Ligi'ndeki galibiyetle açan Trabzonspor, uzun zamandır gündeminde olan eski oyuncusu Okay Yokuşlu'nun transferinde önemli bir mesafe kat etti. Ancak West Bromwich'in yeni teknik direktörünün bu transferi engellemeye çalışması işleri karmaşıklaştırdı. Milli futbolcunun hem kulübüne hem de teknik direktörüne baskı yaparak transferin gerçekleşmesini sağlamaya çalıştığı öğrenilirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu transferi büyük bir istekle destekliyor. Avcı, orta saha oyuncusunun takımına katılmasıyla ilgili umutlarını sürdürüyor ve bu transferin gerçekleşmesini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Okay Yokuşlu'nun durumunun önümüzdeki hafta netleşeceği öğrenildi.